Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

İstanbul Barosu'na Hukuksuz Müdahale Tepkisi

İstanbul Barosu'na Hukuksuz Müdahale Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul Barosu Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik dava açılmasına karşı çıkarak hukuk ve demokrasiye yapılan saldırıları kınadı.

(ANKARA) - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul Barosu Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik dava açılmasına tepki göstererek, "Bu hukuksuzluktan derhal vazgeçilmeli, demokratik seçimlerle ele geçiremedikleri İstanbul Barosu Yönetimini bu ve benzeri tepeden inme operasyonlarla etkisiz kılma ve itibarsızlaştırma girişimlerine son verilmelidir" çağrısı yapıldı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Baro Başkanı Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle dava açıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği konuya ilişkin ortak yazılı bir basın açıklaması yaptı.

" İstanbul Barosuna yönelik bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasiye ve adalete olan inancını da zayıflatmaktadır"

" İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yönelik gerçekleşen hukuksuz saldırıları kınıyoruz. Barolar, Anayasa'nın 135. maddesinde güvence altına alınan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır ve hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının en temel unsurlarıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında, İstanbul Barosu Başkan ve yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi talebi, Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen Cumhuriyetin demokratik bir hukuk Devleti olması niteliklerine açıkça aykırıdır. Bu tür antidemokratik girişimler yalnızca İstanbul Barosunu hedef almakla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda toplumun demokrasiye ve adalete olan inancını da zayıflatmaktadır.

Çoklu baro yasasıyla bölünmeye çalışılan baroların bu kez de yargı sopasıyla susturulmaya çalışması iktidarın tüm demokratik kesimlere yönelik baskısının bir yansımasıdır. Siyasal iktidarın içerisine düştüğü her krizde toplumsal muhalefete gösterdiği bu saldırılar kabul edilemez. Bu hukuksuzluktan derhal vazgeçilmeli, demokratik seçimlerle ele geçiremedikleri İstanbul Barosu Yönetimini bu ve benzeri tepeden inme operasyonlarla etkisiz kılma ve itibarsızlaştırma girişimlerine son verilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
img

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.