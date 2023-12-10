İstanbul Barosu Başkanı İsrail'i soykırım suçuyla suçladı

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, İsrail'in insancıl hukuku ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve bu eylemlerin soykırım suçu oluşturduğunu belirtti. Saraç, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, İsrail'in, insancıl hukuku ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eder nitelikteki eylemlerinin "soykırım" suçunu oluşturduğunu belirtti.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi temsilcileri ile "10 Aralık İnsan Hakları Günü" dolayısıyla baroda basın açıklaması yaptı.

İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunmasını hedefleyen BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü olduğunu aktaran Saraç, insan haklarının mevcut durumunun, geçmişte yaşanan acı deneyimlerden ders alınmadığını gösterdiğini söyledi.

Gazze'de dünyanın gözü önünde sivillerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerleri ve hastanelerin hedef alındığını, insanların ikametlerinden çıkmak zorunda bırakıldığını anlatan Saraç, ambargo ve ablukalarla temel insani ihtiyaçların karşılanamadığı Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde, büyük çoğunluğu çocuk ve kadın olan sivillerin öldürüldüğünü vurguladı.

Saraç, 1949 Cenevre Sözleşmelerinden biri olan "Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi"nin ihlal edildiğine dikkati çekerek, "İsrail'in, insancıl hukuku ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eder nitelikte tüm bu eylemleri 'soykırım' suçunu oluşturmaktadır. Uluslararası yükümlülükleri bakımından halen İsrail'in sorumluluğuna gidilmemiş olması uluslararası hukukun işletilmediğini de göstermektedir." dedi.

"10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü Gazze'de ölen çocuklara ithaf ediyoruz"

Avukat Filiz Saraç, "7 Ekim'den bu yana gelinen noktada, çocukların savaşın tehlikesinden korunması, silahsız ve savunmasız çocukları savaşın tarafı ilan eden, uluslararası toplumun barış ve çözüm çağrılarını duymazdan gelen saldırıları en sert şekilde kınıyoruz. İstanbul Barosu olarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü, Gazze'de başlayan silahlı çatışmalarda ölen çocuklara ithaf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı İstanbul Barosu olarak dünyadaki hukuk kurumlarına ve barolara, yaşanan ihlallere karşı durmak için yaptıkları çağrıyı İnsan Hakları Günü'nde yinelediklerini belirten Saraç, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünü yineleyerek 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde tüm dünyada barışın hakim olması için tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.