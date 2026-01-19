Haberler

İstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından İstanbul Barosu yönetimi, ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aile, baronun desteğini önemli bulduklarını ifade etti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu yönetiminin, İstanbul'da 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Bu süreçte Çağlayan'ın ailesini İstanbul Barosu yöneticilerinin ziyaret ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Başkan Yardımcısı Leyla Süren ve Yönetim Kurulu Üyesi Hürrem Sönmez, Atlas Çağlayan'ın annesi, halası, eniştesi ve dedesiyle görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede, Çağlayan ailesinin yaşanan olaya ilişkin adalet talebini dile getirdiği öğrenildi. Aile, İstanbul Barosu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, Baro'nun bu süreçte yanlarında olmasının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

İstanbul Barosu yöneticileri ise sürecin takipçisi olacaklarını ve ailenin yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek

Yakın arkadaşının bu paylaşımını görünce hemen telefona sarıldı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...