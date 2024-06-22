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İstanbul Barosu, Amasya Genelgesi'nin 105. yıl dönümünü kutladı

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İstanbul Barosu, Amasya Genelgesi'nin 105. yıl dönümünde tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan belgeyi paylaştı.

(İSTANBUL)- İstanbul Barosu, Amasya Genelgesi'nin 105. yıl dönümünü "İşgal edilen ülkenin özgür yaşamak isteyen halkının başkaldırısını dünyaya ilan edişinin 105. yıldönümünde bağımsızlık mirasının yılmaz takipçisi olmayı sürdüreceğini kamuoyuna saygıyla duyurur" paylaşımıyla kutladı.

İstanbul Barosu, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ve ilk kuruluş belgesi niteliğini taşıyan Amasya Genelgesi'nin 105. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşım şöyle:

"Milletin İstiklalini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır! Amasya Tamimi'nin 105. Yılı Amasya Tamimi, ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesidir. Mustafa Kemal, tamimin esaslarını yaveri Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da yazdırmış ve 9. Ordu Müfettişi sıfatı ile imzalamıştır. Bir ihtilal bildirisi niteliği taşıyan Amasya Tamimi, İstanbul Hükümeti'ni hiçe saymakta; hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu belirtmekte ve milleti yine milletin kendisinin azmi ve kararlılığının kurtaracağını söylemektedir. İstanbul Barosu, işgal edilen ülkenin özgür yaşamak isteyen halkının başkaldırısını dünyaya ilan edişinin 105. yıldönümünde bağımsızlık mirasının yılmaz takipçisi olmayı sürdüreceğini kamuoyuna saygıyla duyurur."

Kaynak: ANKA / Güncel

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