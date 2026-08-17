Bahçelievler'de Tır-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Basın Ekspres Bağlantı Yolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Esra K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler'de, tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Basın Ekspres Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 ANS 904 plakalı tır ile Esra K. (35) yönetimindeki 34 EOR 607 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü Esra K. (35) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA