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İstanbul Avrasya Tüneli'nde moto kuryeye çarpan araç sürücüsü hakkında tepkiler

1 Aralık 2023 14:20 Son Güncelleme: 14:21 Abone Ol

İstanbul Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazada bir araç, seyir halinde giden moto kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Moto kurye dernekleri ve avukatı, araç sürücüsü hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını ve gözaltı kararının çıkmasını istedi.