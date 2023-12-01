İstanbul Avrasya Tüneli'nde moto kuryeye çarpan araç sürücüsü hakkında tepkiler

GAYE ŞEYMA CAN
İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray Sapağı'nda dün meydana gelen kazada bir araç seyir halinde giden moto kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Göçer'in avukatı ve moto kurye dernekleri, İstanbul Adliyesi'nin önünde "Şüpheli kişi hakkında gerekli işlemlerin başlatılması ve gözaltı kararının çıkmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray Sapağı'nda dün meydana gelen kazada bir araç, seyir halinde giden moto kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak e kurye ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Araç sürücüsünün gözaltına alınmamasına tepki gösteren moto kurye dernekleri ve avukatı Iyaz Çimen İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Çimen açıklamada kurye Yunus Emre Göçer'in hala yoğun bakımda olduğunu belirterek şunları söyledi:
"DÜN GÖZALTINA BİLE ALINMADI"
"Burada toplanma sebebimiz kurye meslektaşımız Yunus Emre Göçer'in dün 12.55 sularında Avrasya Tüneli'nden Aksaray sapağına dönüşü sırasında arkadan gelen bir aracın hızlı bir şekilde çarpması sonucunda şu anda hastanede yoğun bakımda kalması ve aracın sürücüsünün şu aşamada tutuksuz yargılanıyor olması. Hatta dün gözaltına dahi alınmaması. Müvekkilim kendi canıyla uğraşırken bunun failinin dışarıda olması hepimizin canını yakmakta. Kurye meslektaşlarımız her gün yollarda sizlerin hizmet karşılığında paketlerini taşımakta, yemeklerini taşımakta. Buna rağmen yaşamış olduğumuz acı karşısında herhangi bir muhatap bulamamaktayız.
"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"
Ne savcılık ne karakoldan doğru düzgün bilgi alamamaktayız ve karşı tarafın kim olduğuyla ilgili herhangi bir malumatımız bulunmamakta. Şu aşamada müvekilin hayati tehlikesi devam etmekte. Devamında gerçekleşecek neticeleri bilmemekteyiz. Biz de doktordan bir olumlu netice beklemekteyiz. Ancak bununla ilgili herhangi bir gelişmemiz yok. Müvekkilimin ölüm riski olmasına karşın, karşı tarafın salıverilmesi hepimizin canını yakmakta."
Basın açıklamasına katılan moto kuryeler ise "Kişi hakkında gerekli işlemlerin başlatılması ve gözaltı kararının çıkmasını istiyoruz" dedi.