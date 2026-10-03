Haberler

İstanbul Avcılar'da geri manevra yapan kamyonet bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde geri manevra yapan kamyonet bir kadına çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Avcılar'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Yeşilkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet, sokakta geri manevra yaptığı sırada bir kadına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, geriye doğru hareket eden kamyonetin yolda yürüyen kadına çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...

Hayatının şokunu Belçika'da yaşadı: Lan seni...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde tutuklama! Otopsi raporu yüksek doz propofolü işaret etti

Ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı! Otopside o madde çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...

TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor

F.Bahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam etti! İşte sebebi
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı

İddia vahim! Adliyeye operasyonda müdür ile personel tutuklandı
Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç kaza, küçücük çocukları hayattan kopardı
75 ilde dev operasyon! 714 şüpheli tutuklandı

75 ilde dev operasyon! Yüzlerce kişi tutuklandı