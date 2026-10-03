İstanbul Avcılar'da geri manevra yapan kamyonet bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.

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İstanbul Avcılar'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Yeşilkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet, sokakta geri manevra yaptığı sırada bir kadına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, geriye doğru hareket eden kamyonetin yolda yürüyen kadına çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA