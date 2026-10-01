İstanbul Ataşehir'de yağmurun ardından sabah gökkuşağı oluştu

İstanbul Ataşehir'de yağmurun ardından sabah gökkuşağı oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir'de etkili olan yağmur yağışının ardından sabah saatlerinde gökkuşağı oluştu. İstanbul'da gece aralıklarla süren yağışın sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe genelinden görüldü.
ATAŞEHİR'de etkili olan yağmur yağışının ardından sabah saatlerinde gökkuşağı oluştu.
İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla devam eden yağışın ardından Ataşehir semalarında gökkuşağı oluştu. Yağışın sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe genelinden görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı