İSTANBUL-ALTUN BU SORUNUN ADI FİLİSTİN SORUNU DEĞİL, İSRAİL SORUNUDUR

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali Ödül Töreni'ne katıldı. Altun, 'Tüm insanlığın önünde büyük bir barbarlık, büyük bir gaddarlık ve büyük bir zulüm yaşanıyor. İsrail'in hiçbir hukuk tanımayan, insanlık dışı eylemleri çok büyük bir zulmü, sistematik bir katliamı beraberinde getiriyor ve bugün biz bu dünyada yıllar yılı birileri tarafından Filistin sorunu olarak ifadelendirilen sorunun gerçek adını dünyaya haykırma noktasında bir zeminde bulunuyoruz. Bu sorunun adı İsrail sorunudur dedi.

TRT World Citizen tarafından düzenlenen 'Humanitarian Film Festivali Ödül Töreni', Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Dünya'nın bir çok ülkesinden 370'ten fazla filmin yarıştığı festivalde, En İyi Film, En İyi İkinci Film, En İyi Üçüncü Film ödülleri ve İklim Farkındalığı Özel Ödülleri verildi. Festival'de birinci olan Macar yönetmen Akos Kovacs ve ikinci olan İranlı yönetmen Alireza Kazemipour ödüllerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan aldı.

YILLAR YILI FİLİSTİN SORUNU DİYE BİR SORUNDAN BAHSEDİLDİ, HAYIR SORUNUN ADI İSRAİL SORUNUDUR

Ödül töreninde konuşan Fahrettin Altun, 'İnsani trajedilerinden en ağırı bugün Gazze'de yaşanıyor. Tüm insanlığın önünde büyük bir barbarlık, büyük bir gaddarlık ve büyük bir zulüm yaşanıyor. İsrail'in hiçbir hukuk tanımayan, insanlık dışı eylemleri çok büyük bir zulmü, sistematik bir katliamı beraberinde getiriyor ve bugün biz bu dünyada yıllar yılı birileri tarafından Filistin sorunu olarak ifadelendirilen sorunun gerçek adını dünyaya haykırma noktasında bir zeminde bulunuyoruz. Bu sorunun adı İsrail sorunudur. Yıllar yılı Filistin sorunu diye bir sorundan bahsedildi, hayır sorunun adı İsrail sorunudur. Bugün sadece orta doğu değil, sadece bölgemiz, sadece coğrafyamız değil, bütün dünya bu sorunla yüzleşmektedir. Fakat bazı ülkeler, bazı uluslararası aktörler bu sorunla yüzleşebilme cesareti gösterebilirken ki bunların başında Türkiye gelmektedir. Bazı ülkeler bu sorunla yüzleşebilme cesareti gösterememekte, bu soruna gözünü yummaktadır. Fakat, İsrail sorununa göz yummaya devam edildikçe tarihsel olarak gittikçe büyüyen bu kriz daha da büyüyecek ve insanlığı tehdit etmeye devam edecektir diye konuştu.

BUGÜN ÜLKEMİZ, KÜRESEL ADALET ARAYIŞINA ÖNCÜLÜK ETMEKTE

Altun, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu manevi miras, insanı ve vicdanlı olmayı hareket ufku olarak belirleyip dünyaya öncelikle bu gözle bakmamız gerektiğini söylemektedir. Ülkemizin insani dış politika anlayışıyla bugüne kadar çok çeşitli coğrafyalarda ortaya koyduğu gayretler, bölgesel ve küresel düzeyde barış, adalet, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik son derece kıymetli girişimler olarak tarihe geçmiştir. Bugün ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel adalet arayışına öncülük etmekte, cesurca Dünya beşten büyüktür ve Daha adil Bir dünya mümkün diyebilmektedir. Bu coğrafya, Anadolu, nerede bir mazlum, nerede bir muhtaç görse yardıma ilk koşan, elindekini paylaşmayı en büyük erdem bilen ve haksızlık karşısında susmanın en büyük kötülüklerden birisi olduğuna inanan insanların yurdudur. Bunun en somut örneğini İsrail'in, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarında gördük ve görmeye devam ediyoruz şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, ATEŞKES İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENEN İLK ÜLKE OLMUŞTUR

Altun, 'Çatışmaların ve Gazze'deki insani trajedinin bir an önce son bulması adına Türkiye, ateşkes için garantörlük rolünü üstlenmek gibi somut tekliflerle sorumluluk üstlenen ve bölgeye yardım gönderen ilk ülkelerden birisi olmuştur. Batılı ülkeler, savaş suçu işlediği apaçık olan İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmaya çalışırken, Türkiye, Gazze'de ve Filistin'in muhtelif bölgelerinde, İsrail'in sürdürdüğü zulme karşı Büyük Filistin Mitingiyle, tek yürek olarak karşı çıkmıştır. Dünyaya bir mesaj vermiştir. Devlet ve millet birlikteliği ile Türkiye bu zulmün karşısındadır. Mazlumların yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sözde medeni ve demokratik ülkelerin gösterdiği ikiyüzlülük ve korkaklık karşısında, gerçekleri haykırmaya devam etmektedir. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel sorunların çözümünde insani yaklaşıma her zaman öncelik verilmesinden ve diplomatik kanalların daima açık tutulmasından yanayız. Dahası bu konuda kamu diplomasisi gibi devletlerarası modern etkileşim araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya, krizler ve trajediler konusunda ön alıcı ve önleyici mekanizmalar geliştirmeye azami derecede özen gösteriyoruz ifadelerini kullandı.