İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÇELİK'TEN SULTANBEYLİ'DE ESNAF ZİYARETİ

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları için Sultanbeyli esnafını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları için Sultanbeyli esnafını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları dolayısıyla Sultanbeyli esnafını ziyaret etti. Çelik, dükkanlara girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Adayı Çelik, talep ve isteklerini dinledi.