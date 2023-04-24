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İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÇELİK'TEN SULTANBEYLİ'DE ESNAF ZİYARETİ

Güncel Haberler

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları için Sultanbeyli esnafını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları için Sultanbeyli esnafını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları dolayısıyla Sultanbeyli esnafını ziyaret etti. Çelik, dükkanlara girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Adayı Çelik, talep ve isteklerini dinledi.

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milletvekili Yahya Çelik AK Parti İstanbul Güncel Haberler

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