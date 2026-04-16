İstanbul Aile Vakfından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırılara ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Aile Vakfı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan silahlı saldırı olaylarına ilişkin, "Okul güvenliği en üst seviyede yeniden ele alınmalı, erken uyarı ve psikososyal destek mekanizmaları güçlendirilmeli, şiddeti özendiren ve çocuk ruh sağlığını tahrip eden dijital ve medya içeriklerine karşı daha kararlı tedbirler alınmalıdır." açıklamasını yaptı.

Vakfıntan yapılan açıklamada, dün Şanlıurfa Siverek'te, bugün ise Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırıların herkesin yüreğini dağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki saldırıda kaybettiğimiz evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acılı ailelerimizin, öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın kederini yürekten paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bir gün arayla iki ayrı şehirde okulların hedef alınmasının, meselenin artık münferit bir hadise gibi ele alınamayacağını açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koordinatörü ve kurucularından olduğumuz Büyük Aile Platformu, 'Nesil Meselesi', 'Evlat Nöbetleri' ve 'Ekranların Emzirdiği Çocuklar' başlıklarıyla 50'ye yakın ilde yaptığı konferanslarla anne-babaların dikkatini dijital çağın risklerine çekmişti. Bugün üzülerek görüyoruz ki dikkat çekilmeye çalışılan tehlikeler artık okulların kapısına dayanmıştır, canlarımıza kastetmektedir. Şiddet sadece failin elindeki silahla başlamıyor. Önce zihinlerde başlıyor. Önce dilde sıradanlaşıyor. Önce görüntülerde normalleşiyor. Diziler, oyunlar, şarkılar, klipler üzerinden rol modellerle davranışa dönüşüyor."

Açıklamada, dijital mecraların artık yalnızca vakit geçirilen alanlar olmadığı belirtilerek, "Çocukların ve gençlerin dikkatini, öfkesini, kimlik inşasını ve davranış dünyasını etkileyen güçlü etki sahalarıdır. Şiddeti sıradanlaştıran, saldırganlığı normalleştiren hiçbir içerik masum değildir." denildi.

"Bugün evlat nöbeti, sadece sokağa karşı değil ekrana karşı da tutulmak zorundadır"

Mesaj platformları ve online oyunlar üzerinden çocuklarla iletişim kurularak, uyuşturucu ve uyarıcı madde özendiriciliği ve temininin de yapılıyor olmasının, tehlikenin başka bir boyutu olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Buradan yayıncılara, yapımcılara, dijital platformlara, içerik üreticilerine ve oyun üreticilerine açık çağrıda bulunuyoruz. Gündüz kuşağı programlarından dizilere, şarkı sözlerinden kliplere, oyunlardan paylaşımlara kadar tüm mecralarda, izlenme, etkileşim ve gelir uğruna çocuklarımızın ruh dünyasını alt üst eden, öfkeyi ve taşkınlığı parlatan içerikler karşısında daha yüksek bir sorumlulukla hareket edilmelidir. Çocukların karşısına çıkan her sahne, her senaryo, her karakter, her şarkı, her klip, her içerik ve her oyun tasarımı yalnız piyasanın ve reytinglerin değil, vicdanın da terazisinde tartılmalıdır.

Anne babalara çağrımız da açıktır. Çocuklarımızın sadece okul yolunu gözlemek yetmez, ekran yolculuğunu da takip etmek zorundayız. Sadece nerede olduklarını değil, neye maruz kaldıklarını da bilmek zorundayız. Bugün evlat nöbeti, sadece sokağa karşı değil, ekrana karşı da tutulmak zorundadır. İlgili tüm kurumlara çağrımız nettir. Okul güvenliği en üst seviyede yeniden ele alınmalı, erken uyarı ve psikososyal destek mekanizmaları güçlendirilmeli, şiddeti özendiren ve çocuk ruh sağlığını tahrip eden dijital ve medya içeriklerine karşı daha kararlı tedbirler alınmalıdır."

Açıklamada, "Bu saldırılar bize bir kez daha göstermiştir ki nesil meselesi ertelenebilecek bir mesele değildir. Zihni, dili ve davranışı kuşatan bu yeni tehdit iklimine karşı daha dikkatli, daha şuurlu ve daha hazırlıklı olmak zorundayız. Bu konu iç cephe tahkimatının önemli başlıklarından biri olarak görülmelidir. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulunuldu.