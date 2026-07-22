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İstanbul ağustos ayında dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak

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İstanbul, ağustos ayında rap, elektronik müzik, pop, rock ve K-pop gibi farklı türlerden Central Cee, The Prodigy, Tiesto, Zara Larsson, Jack White ve ATEEZ gibi uluslararası sanatçıları ağırlayacak. Konserler Festival Park Yenikapı, Ataköy Marina, Zorlu PSM ve Bonus Parkorman gibi mekanlarda gerçekleşecek.

İstanbul, ağustos ayında dünya müzik sahnelerinin farklı türlerinden önemli isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Rap, elektronik müzik, pop, rock ve K-pop türlerinde uluslararası ölçekte geniş hayran kitlesine sahip sanatçılar İstanbul konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz rapçi Central Cee, 1 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da, Arap pop müziğinin tanınmış isimlerinden Amr Diab ise 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da İstanbul Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Elektronik müziğin öncü gruplarından The Prodigy, 7 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell sahnesinde konser verecek.

14-15 Ağustos'ta K-pop konserleri gerçekleşecek

Dünyaca ünlü Hollandalı DJ Tiesto, 8 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde performans sergileyecek.

İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, 9 Ağustos'ta Bonus Parkorman'da konser vererek sevilen şarkılarını yorumlayacak.

LP sahne adını kullanan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Laura Pergolizzi, 14 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Güney Koreli K-pop şarkıcısı Kwon Eunbi ile K-pop grubu ATEEZ 14 Ağustos'ta, Koreli şarkıcı Sunmi ile K-pop grubu MONSTA X 15 Ağustos'ta, Festival Park Yenikapı'da K-pop sevenlerle bir araya gelecek.

Filistinli sanatçı Sama' Abdulhadi 28 Ağustos'ta performans sunacak

Elektronik müziğin dikkati çeken isimlerinden Argy, 16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da, Filistinli techno sanatçısı Sama' Abdulhadi ise 28 Ağustos'ta Klein Phönix'te performans sergileyecek.

Grammy ödüllü ABD'li rock müzisyeni Jack White, 23 Ağustos'ta Bonus Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak.

Farklı müzik türlerinden sanatçıları ağırlayacak İstanbul'da yaz dönemi kültür ve sanat etkinlikleri açısından hareketli geçecek.

Kaynak: AA / Mustafa Tunçer
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