İstanbul AFSİAD toplantısı: İş dünyasından yoğun katılım

İstanbul AFSİAD tarafından TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekli programda, Afyon İş İnsanları Buluşması gerçekleştirildi. Programda konuşan İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Programa; İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başta olmak üzere, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve çok sayıda bürokrat katılım sağladı.

Söz konusu buluşmanın; iş dünyasının güçlenmesi, hemşehrilik bağlarının pekişmesi ve yeni iş birliklerinin oluşması adına verimli geçtiği ifade edildi. Farklı sektörlerden iş insanlarının yanı sıra uluslararası katılımcıların da yer aldığı programın, İstanbul ile Afyonkarahisar arasındaki ticari ve sosyal köprülerin daha da güçlenmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Program sonunda, organizasyona katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür edilerek birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunuldu.

