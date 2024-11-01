İstanbul Adliyesi'nde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı
İstanbul Adliyesi D Blok'ta inşa edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, adliyenin sağlık hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete girdi. Açılış etkinliğine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer yetkililer katıldı.
İstanbul Adliyesi yerleşkesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.
Adliyenin D Blok girişinin bulunduğu alanda inşa edilen acil yardım istasyonunun açılışına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.
Açılışın ardından Gürlek, istasyonun işleyişine ilişkin görevlilerden bilgi aldı.
İstasyonun, İstanbul Adliyesi'nden ve kentin diğer yerlerinden gelecek çağrılara hizmet vereceği öğrenildi.