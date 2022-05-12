İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Destek: 'Bu Kararı Siyasi Buluyor ve Kınıyorum, Başkanımızın Yanındayım'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararını onaması üzerine, "Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum" dedi.

Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında bazı dava dosyalarından mahkumiyet kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kaftancıoğlu ile dayanışma mesajı verdi.

İmamoğlu, "CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'a doğru yola çıkarken, tüm CHP milletvekillerine, "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" talimatı verdi.