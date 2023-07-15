İstanbul 2 Nolu Barosu Üyeleri 15 Temmuz'u Anma Yürüyüşü Gerçekleştirdi

İstanbul 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılında Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na cübbeleriyle yürüdü.

Yürüyüş sonrası parkta açıklama yapan Baro Başkanı Yasin Şamlı, 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, polis merkezleri ve birçok noktanın savaş uçaklarıyla bombalandığını ve milletin üzerine ateş açılarak vatanın yangın yerine çevrilmek istendiğini söyledi.

İhanet teşebbüsünün inançla, cesaretle, vatan ve millet sevgisiyle püskürtüldüğünü belirten Şamlı, "Tarihimiz açısından bu şanlı direniş bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz gecesi millet olarak meydanlardaydık. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Bu vatan bize şehitlerimizin emanetidir. Bütün şehitlerimizin yakınları bize emanettir." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz gecesi 252 şehit, 2 bin 735 gazi verildi" diyen Şamlı, milletin o gece küresel emperyalist ihanet şebekelerini ve onların yerli işbirlikçilerini yenerek, planlarını ayaklar altına aldığını dile getirdi.

Şamlı, darbelerin insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Darbeler milletin geleceğini karartan emperyalist ihanettir. Bu ihanete karşı 15 Temmuz gecesi devletiyle bütünleşen milletin savaş uçaklarına, tanklara, toplara ve ağır silahlara karşı bedenleriyle ve imanlarıyla zafer kazanabileceğini bütün dünyaya göstermiş olduk. Ülkemizdeki 1960, 1980 ve 1997'de yapılan darbelerin tamamlayıcı unsuru maalesef yargı ve hukuk kurumları olmuştur. 1960 darbesi sonrasında bir baro darbecilerin yanında yer alarak hapse atılmış başbakan, bakan ve siyasetçileri savunmamak prensip kararı almıştı. Her üç darbede de yargı, darbecilerin istediği gibi kararları vermiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ise yargımız çok iyi bir sınav vermiş ve darbeciler hakkında daha o gece yakalama kararları çıkartılmıştır."

Açıklamaya şehit Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbaş da katılarak şiir okudu.