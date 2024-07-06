İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Gazze'deki kadın ve çocuk soykırımına ilişkin dosyaları UCM ve BM'ye teslim edecek

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Gazze'deki kadın ve çocuk soykırımına ilişkin iki dosya hazırladıklarını belirterek, "Kadın soykırımı ile ilgi hazırladığımız dosyayı UCM'ye, katledilen 21 bin çocuk için hazırladığımız dosyayı ise hem UCM'ye hem de BM UNICEF'e teslim edeceğiz." dedi.

İstanbul 2 Nolu Barosu, İsrail'in Gazze'deki çocuk ve kadın katliamını protesto etmek amacıyla Beyazıt'tan Sultanahmet'e yürüyüş düzenledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım da hukukçuların yürüyüşüne destek verdi.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan hukukçular, cübbelerini giyerek, "Kahrolsun soykırımcılar, yaşasın çocuklar", "Tarihi soykırımcılar değil hukukçular yazsın", "Anne katili İsrail", Biz görüyoruz dünya da görsün" yazılı pankart ve dövizler taşıdı, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Topluluk daha sonra Sultanahmet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in saldırılarına dikkati çekerek, Gazze'de kadınlar ve bebeklerle birlikte insanlık onuru, vicdanı, insani değerler, ahlak ve hukukun da katledildiğini söyledi.

Şamlı, Gazze'de savaş değil barbarlık, vahşet ve soykırım yaşandığını kaydederek, "7 Ekim'den bu yana 21 bini çocuk olmak üzere 38 bini aşkın insan İsrail tarafından katledildi. Katledilenlerin yüzde 70'inden fazlası kadınlar ve çocuklardır. Yüzde 50'sinden fazlası ise maalesef sadece çocuklardır. Filistin halkını, çocuk ve kadınlarla birlikte toptan yok etmeye yönelik soykırım her gün artarak devam etmektedir." dedi.

İstanbul 2 No'lu Barosu olarak, uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmek için Aralık 2023'te Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve BM'ye başvurduklarını anlatan Şamlı, "Soykırıma ilişkin 8 klasör delil ibraz ettik. UCM Savcılığı, İsrailli iki soykırımcı hakkında mahkemenin ön inceleme dairesinden yakalama talebinde bulundu. Ancak özellikle ABD'nin açık desteği ve cesaretlendirmesiyle soykırım devam ediyor." diye konuştu.

Şamlı, baro olarak çocuk ve kadın soykırımına ilişkin iki dosya hazırladıklarını belirterek, "Kadın soykırımı ile ilgi hazırladığımız dosyayı UCM'ye, katledilen 21 bin çocuk için hazırladığımız dosyayı ise hem UCM'ye hem de BM UNICEF'e teslim edeceğiz." dedi.

Adaletin sesini yükselteceklerini, soykırımcıların dünyaya hakim olmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Şamlı, "Hak, adalet üstündür. Bunun gereğini yapmayan hukuk kurumları ancak kendi meşruiyetlerini bitirirler, hakka ve adalete zarar veremezler." ifadesini kullandı.

Şamlı, tüm hukukçuları ve insanları soykırıma karşı durmaya çağırarak, "Tarihi soykırımcılar değil, vicdan sahibi, onurlu insanlar ve aynı niteliklere sahip hukukçular yazmalıdır." dedi.

İsrail'in savaş suçu işlediğine dair daha önce UCM'ye yaptıkları başvuruya 3 bin 61 meslektaşının imza verdiğini hatırlatan Şamlı, kadın ve çocuk katliamına ilişkin hazırladıkları dosyalar için başlattıkları kampanyayı tüm dünyadaki insanların katılımına açtıklarını söyledi.

Şamlı, vicdan sahibi herkesi bu başvuruya imza atmaya davet etti.

Açıklamanın ardından çevredeki vatandaşlar imza kampanyasına katıldı.