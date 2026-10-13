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İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Saka, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

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İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Saka, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Rıza Saka, baro seçimlerinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiklerini bildirdi. Saka, baronun kuruluşunun Cumhurbaşkanı'nın iradesi ve AK Parti ile MHP milletvekillerinin Meclis'teki oylarıyla gerçekleştiğini söyledi.

(İSTANBUL) - İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Rıza Saka, baro seçimlerinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiklerini bildirdi. Saka, "Baromuzun kuruluşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Cumhur İttifakı mensubu AK Parti ile MHP milletvekillerinin Meclis'teki oylarıyla gerçekleşmiştir" dedi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Rıza Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Saka, şunları kaydetti:

"Baromuzun kuruluşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Cumhur İttifakı mensubu AK Parti ile MHP milletvekillerinin Meclis'teki oylarıyla gerçekleşmiştir. Bu itibarla, seçimlerimizin hemen ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Gösterdikleri nazik misafirperverlik için AK Parti İl Başkanı Sayın Abdullah Özdemir'e teşekkür ederiz.

Baromuzun kuruluşuna katkı sunan ve istişare zemininde buluşabileceğimiz siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etme kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
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