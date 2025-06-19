İsraillilerin Şabat Gününde Ülkeye Dönüş Uçuşlarına Onay

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İsrail'de hahamlar, Tel Aviv'in İran'a saldırıları sonrası yurt dışında mahsur kalan 100 binden fazla İsraillinin Şabat gününde ülkeye dönüş uçuşlarına izin verdi. El Al havayolu, cumartesi günü Larnaka ve Atina'dan üç uçuş gerçekleştirecek.

TEL İsrail'de hahamlar, Tel Aviv'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından Ben Gurion Havalimanı ve sınırların kapatılmasıyla yurt dışında mahsur kalan 100 binden fazla İsrailliyi ülkeye getirecek uçuşların Yahudilik inancına göre kutsal Şabat gününde yapılmasına onay verdi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla ülkenin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ben Gurion Havalimanı ve sınırların kapanmasıyla yurt dışında mahsur kalan İsrailliler için kısıtlı dönüş uçuşları yapılacak.

Ülkede uçuşların Yahudilik inancına göre kutsal Şabat gününde yapılmasına ilişkin hahamlardan gelen itiraz kalktı.

İsrail'deki baş hahamlar, ülkenin ulusal havayolu şirketi El Al'ın gelecek cumartesi İsraillileri ülkeye getirecek uçuşları yapmasına izin verdi.

El Al şirketinden yapılan açıklamada, "cumartesi günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka kenti ile Yunanistan'ın başkenti Atina'dan, İsrail'e üç dönüş uçuşu yapılacağı ve hahamların İsraillilerin Şabat'ta seyahat etmelerine onay verdiği" belirtildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırılarının başlamasının ardından ülkenin dünyaya açılan kapısı Ben Gurion Havalimanı'nın kapatılması, tüm ticari uçuşların askıya alınmasının ardından yurt dışında 100 bin kadar İsrail vatandaşının mahsur kaldığı belirtilmişti.

Yahudilik inancına göre kutsal Şabat, cuma gün batımından, cumartesi gün batımına kadar devam ediyor. Yahudilerin bu günde çalışmamaları, seyahat etmemeleri, elektrikli alet kullanmamaları gibi birçok kısıtlamaya uyması gerekiyor.

Yurt dışında mahsur kalan ve ülkeden ayrılmasına izin verilmeyen İsrailliler

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in bu süreçte, yurt dışında mahsur kalan İsraillilere yönelik yaptığı "Herhangi bir sorun yok. Yurt dışındasınız, tadını çıkarın." açıklaması tepki toplamıştı.

İsrail hükümetinin, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği bildirilmişti.

Bu kararın, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki aşırı kalabalık ve ayrılmayı bekleyen yolcular arasında toplu can kaybı riski yaşanabileceği endişesiyle alındığı ileri sürülmüştü.

Hükümetin, İsraillilerin yurt dışına çıkışına getirmeyi planladığı kısıtlamalara karşı "Kaliteli Yönetim Hareketi" isimli sivil toplum kuruluşu, yüksek mahkemeye başvuracağını duyurmuştu.

-İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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