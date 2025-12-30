İsrailliler, Kudüs yakınlarındaki Filistinli bedevi topluluğa saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Mihmas beldesinde bulunan bir bedevi topluluğuna Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden 20'den fazla İsrailli, Mihmas beldesine bağlı bölgede yaşayan Hallet es-Sidre bedevi topluluğuna saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler taş, sopa, biber gazı ve demir borular kullanarak Filistinli bedevilere saldırırken olayda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, Filistinlilere ait bazı evlerin taşlanarak tahrip edildiği, evlerin içine biber gazı atıldığı ve bölgede bulunan bir dayanışma gönüllüsüne ait aracın tahrip edildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca Filistinlilerin elektrik kaynağı olarak kullandığı güneş panellerini tahrip ettiği, bu saldırıların bölge sakinlerini göçe zorlamayı amaçladığı vurgulandı.

Filistin resmi ajansı WAFA, dün de Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesi yakınlarındaki bedevi topluluğuna Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kasım ayında Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 621 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar kapsamında 485 sabotaj ve hırsızlık eylemi kayda geçerken, İsrail ordusunun desteğiyle 466'sı zeytin ağacı olmak üzere 1986 ağaç söküldü ya da tahrip edildi.