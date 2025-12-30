Haberler

İsrailliler, Kudüs yakınlarındaki Filistinli bedevi topluluğa saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Mihmas beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bedevi topluluğuna düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Saldırıda evler tahrip edildi ve elektrik panelleri yok edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Mihmas beldesinde bulunan bir bedevi topluluğuna Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden 20'den fazla İsrailli, Mihmas beldesine bağlı bölgede yaşayan Hallet es-Sidre bedevi topluluğuna saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler taş, sopa, biber gazı ve demir borular kullanarak Filistinli bedevilere saldırırken olayda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, Filistinlilere ait bazı evlerin taşlanarak tahrip edildiği, evlerin içine biber gazı atıldığı ve bölgede bulunan bir dayanışma gönüllüsüne ait aracın tahrip edildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca Filistinlilerin elektrik kaynağı olarak kullandığı güneş panellerini tahrip ettiği, bu saldırıların bölge sakinlerini göçe zorlamayı amaçladığı vurgulandı.

Filistin resmi ajansı WAFA, dün de Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesi yakınlarındaki bedevi topluluğuna Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kasım ayında Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 621 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar kapsamında 485 sabotaj ve hırsızlık eylemi kayda geçerken, İsrail ordusunun desteğiyle 466'sı zeytin ağacı olmak üzere 1986 ağaç söküldü ya da tahrip edildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor