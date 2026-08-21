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El Halil'de İsrailli Grupların Saldırısı: 3 Yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrailli gruplar, İsrail ordusu korumasında Filistinlilerin evlerine saldırdı; 3 Filistinli yaralandı, hayvanlar çalındı. Tulkerim'de de taşlı saldırılar yaşandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı.

Filistin devlet televizyonunun Filistin Kızılayına dayandırdığı haberde, İsrailli grupların El Halil kentinin Hırbet Deyr Şems bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırdıkları belirtildi.

Haberde, İsrailli radikal grupların saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, yerleşimci gruplar İsrail ordusunun korumasında Filistinlilerin evlerine saldırdı ve bazı küçükbaş hayvanları çaldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsraillilerin, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdıkları bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, askeri operasyonlar, kaçak Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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