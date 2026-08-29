Batı Şeria'da gaspçı saldırılar: 4 yaralı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Kusra ve Calud beldelerindeki saldırılarında aralarında yabancı gazetecilerin de olduğu en az 4 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailliler, Calud beldesinde bir aileye ve beraberindeki yabancı gazetecilere saldırdı.

Saldırıda bir Filistinli ile eşi ve yabancı 2 gazeteci aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

İsrailliler, Kusra beldesindeki Ras el-Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine saldırdı.

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim el-Vadi'den alınan bilgiye göre, İsrailliler, eve göz yaşartıcı gaz ve taş fırlattı. Saldırıda bazı Filistinliler gazdan etkilendi ve isabet eden taşlarla yaralandı.

Vadi, İsrailliler ile askerlerin, eve gelen ilk yardım görevlilerinin çalışmasına engel olduğunu dile getirdi.

Vadi ayrıca Kusra beldesindeki 3 eve yönelik ablukanın 21 gündür sürdüğünü, evlerde yaşayan ailelerin gıda, su ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çektiğini kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, temmuz ayında Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine karşı 2 bin 256 saldırı düzenlemişti.

Bu saldırıların 1.458'i İsrail ordusu tarafından, 798'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA