Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusunda bir evi ve aracı ateşe verdi
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Turmus Aya beldesine saldırarak bir evi ve aracı ateşe verdi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, saldırganlar silahsız Filistinlilerin müdahalesinin ardından bölgeden çekildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Turmus Aya beldesine doğu yönünden saldırdı.
Saldırıda, Filistinli Esad Tufaha'ya ait ev ve Ratib el-Hatib'e ait araç ateşe verildi.
Silahsız Filistinlilerin müdahalesi üzerine saldırganların beldeden çekildiği, olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği ifade edildi.
Öte yandan, İsrail ordusunun da Ramallah'ın kuzeydoğusundaki bazı köylere baskın düzenlediği belirtildi.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El-Mugayyir köyüne yeniden girdiğini, Ebu Felah ve Kefr Malik köylerine de baskın düzenlediğini kaydetti.