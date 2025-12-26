Haberler

İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin çiftliğine saldırarak 150 koyun çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da bir koyun çiftliğine düzenlediği baskında 150 koyunu çaldı. Saldırı sırasında iki çalışan darbedildi. Filistinlilere yönelik saldırılar son dönemde artış gösteriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir koyun çiftliğine saldırarak 150 koyunu çaldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailliler, sabahın erken saatlerinde Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesine saldırdı.

İsrailli saldırganlar, koyun çiftliğine baskın düzenleyerek iki çalışanı darbetti, ardından 150 koyunu çalarak kaçtı.

Belde daha önce de birçok kez yerleşimciler tarafından hedef alınmıştı. Saldırıların, koyun hırsızlığı, araç ve iş yeri kundaklama ile Filistinlileri darbetme şeklinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler