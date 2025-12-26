İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin çiftliğine saldırarak 150 koyun çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir koyun çiftliğine saldırarak 150 koyunu çaldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailliler, sabahın erken saatlerinde Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesine saldırdı.

İsrailli saldırganlar, koyun çiftliğine baskın düzenleyerek iki çalışanı darbetti, ardından 150 koyunu çalarak kaçtı.

Belde daha önce de birçok kez yerleşimciler tarafından hedef alınmıştı. Saldırıların, koyun hırsızlığı, araç ve iş yeri kundaklama ile Filistinlileri darbetme şeklinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.