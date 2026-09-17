İsraillilerden Netanyahu hükümetinin seçimler öncesinde "bölgede tansiyonu yükseltmesine" karşı gösteri

İsrail Meclisi önünde toplanan bir grup İsrailli, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, seçmenden destek bulabilmek için tüm bölgede tansiyonu yükseltmekle eleştirdikleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan grup, "Netanyahu'nun seçimleri sabote etmesine izin vermeyeceğiz" ve "Seçim sabote etme savaşı" yazılı pankartlar açtı ve bu yönde sloganlar attı.

İsrailli grup, Netanyahu'nun seçimlerde oy devşirmek için işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyonu artırdığına, Gazze ve Lübnan'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğine, bölgede gerilimi yükselttiğine işaret eden dövizler taşıdı.

Üzerinde "Seçim sabote etme savaşı" yazılı bir füze maketi taşıyan bir grup protestocunun, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın maskelerini takarak arkasında "Bibi hapishaneye" yazılı turuncu hapishane kıyafetleri giymesi dikkati çekti.

Göstericilerin taşıdığı "(Netanyahu) seçimleri sekteye uğratmak için ne yapacak" yazılı dövizde, Netanyahu'nun seçimleri ertelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak yükseltmek isteyebileceğine de işaret edildi. Dövizde "Mescid-i Aksa'da tahrikler, Türkiye ile gerilimi artırma, Suriye'deki saldırılar, aşırı sağ ayaklanmalar, Lübnan'da anlaşma ihlali, Batı Şeria'da yıkım, İran'a saldırı, Gazze'ye saldırı, Arap halka karşı provakasyon" seçeneklerine yer verildi.

"(Netanyahu) Provokasyonlar yapıp gerilimi tırmandırmak gibi yollara başvuracaktır"

Gösteride AA muhabirine konuşan protestoculardan Eilat Geyer, Yair Golan'ın Demokratlar Partisi'ne oy vereceğini belirterek Netanyahu hükümetini İsrail'de demokrasiyi yok ettiği için uzun süredir protesto ettiklerini söyledi.

Geyer, "(Netanyahu'nun) seçim sonuçlarını kendi lehine çevirebilmek için her şeyi yapabileceğinden korkuyoruz. Provokasyonlar yapıp gerilimi tırmandırmak gibi yollara başvuracaktır. Hatta 'seçimlere gidemeyeceğimiz acil bir durum var' demek için bir savaş bile başlatabilir." ifadelerini kullandı.

Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da resminin bulunduğu döviz hakkında konuşan Geyer, seçimleri kaybetme korkusu yaşayan Netanyahu'nun seçimler öncesinde Gazze ve Lübnan'a saldırılarını artırabileceğini, İran ve Suriye'ye saldırılar düzenleyebileceğini, Türkiye ile gerilimi yükseltmeye çalışabileceğini, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayanlarla İsrail içindeki Arap nüfusa karşı da provokasyonlar yapma ihtimali bulunduğunu vurguladı.

"Netanyahu, Filistinlilere karşı apartheid uygulanmasında bir sakınca görmüyor"

Gösteriye katılan ve elinde "Korkmuyoruz" yazılı pankart taşıyan İsraillilerden Yigal ise İsrail'in geleceğinden endişe duydukları için gösteri düzenlediklerini belirterek, "Netanyahu bu ülkeyi 10-15 yıldır yıkıma uğratıyor. Bizi bir diktatörlüğe dönüştürmeye çalışıyor. Filistinlilere karşı apartheid uygulanmasında bir sakınca görmüyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini teşvik ettiğine dikkat çeken Yigal, "İsteseydi bunu bir günde durdurabilirdi. Muhtemelen bunun seçimlerde kendisine hizmet edeceğini umuyor." dedi.

"Filistinlileri evlerinden çıkarırlarsa mutlu oluyor. Bu durum gerilimi artırıp ona biraz daha oy kazandırırsa, yine mutlu oluyor. Uluslararası toplum ise bu konuda temel olarak hiçbir şey yapmıyor." diye konuşan Yigal, sözlerini şöyle sona erdirdi:

"Seçimlerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Bildiğim şey, Netanyahu'yu ve rejimini devirmek, bu ülke için makul bir hükümete sahip olmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğidir."

Kaynak: AA