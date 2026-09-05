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ABD Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da İsraillilerin Arazi İşgalini Paylaştı

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Ramallah'a bağlı Turmusayya beldesinde Filistinlilere ait arazilere giren İsraillileri 'tecavüzcü çetesi' olarak nitelendirdi ve yasa dışı yerleşimlere desteğiyle biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin ziyareti sırasında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Turmusayya beldesine baskın düzenledi.

Ramallah'a bağlı, yoğun olarak ABD vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Turmusayya beldesini ziyaret eden Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, beldeye giren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin görüntülerini paylaştı.

Huckabee, paylaşımında beldeye ziyareti esnasında 2 İsraillinin bir araçla Filistinlilerin arazilerine girdiği görüntüye yer verdi.

Paylaştığı görüntüdeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri kastederek "Bu adamlar gibi yasal mülk sahiplerinin arazilerinde arsızca dolaşan tecavüzcü çetesinin suç ve terörist eylemlerine dair rahatsız edici hikayeleri dinlemek için Turmusayya'daki Amerikalıları ziyaret ettim." ifadelerini kullanan Huckabee, Filistinlilere işgal altındaki Batı Şeria'da sürekli saldırı düzenleyenlerin, İsrail toplumunun yüzde 99'unu yansıtmadığı iddiasını yineledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbederek yasa dışı yerleşimler kurmasına desteğiyle tanınıyor.

Kaynak: AA
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