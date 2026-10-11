İsrailliler Hırbet er-Ras el-Ahmer'de 47 aileye bir günlük tahliye süresi verdi

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Hırbet er-Ras el-Ahmer bölgesinde, 27 gündür kuşatma altında tuttukları 47 Filistinli aileye evlerini terk etmeleri için bir gün süre tanıdı.

Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Koordinatörü Hasan Meliyhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Hırbet er-Ras el-Ahmer bölgesindeki Filistinlilerin belirsiz bir kaderle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Meliyhat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, zorlu yaşam koşulları altında mücadele eden 47 aileden oluşan bölge halkına evlerini ve topraklarını terk etmeleri için pazar gününe (bugün) kadar süre verdiğini söyledi.

Verilen bu sürenin, bölgede yaşayan ailelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve baskılara karşı koyabilmeleri konusunda ciddi endişelere yol açtığını vurgulayan Meliyhat, tehditlerin halkın günlük yaşamı, geçim kaynakları ve istikrarı üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.

27 gündür süren kuşatma ve zorlu şartlar

Tehdit altındaki ailelerin 27 gündür aralıksız bir kuşatma altında tutulduğunu ifade eden Meliyhat, bu durumun temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

Meliyhat, bölgedeki insani krizin derinleştiğine dikkati çekerek, uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşları ile ilgili resmi makamlara İsrail'in tehditlerini ve kuşatmasını durdurmak üzere acil müdahale çağrısında bulundu.

Sivil halkın güvenliğinin sağlanması, mülklerinin ve geçim kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayan Meliyhat, kuşatmanın kaldırılması ve Filistinlilerin temel ihtiyaçlara erişiminin güvence altına alınmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

"Bölge bir kafese dönüştürüldü"

Bölge sakinlerinden Sair Beşarat ise daha önce, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun eylül ayı ortalarında Hırbet er-Ras el-Ahmer'i çevreye bağlayan son geçidi de kapattığını bildirmişti.

Beşarat, yaklaşık 3 yıldır kademeli olarak sertleşen kuşatmanın eylül ortasında kritik bir aşamaya ulaştığını, İsrail ordusunun bölgeye ulaşımı sağlayan tek patika yola hendek kazdığını aktarmıştı.

Bölgenin etrafının hendekler, duvarlar ve askeri alanlarla çevrildiğini belirten Beşarat, "Ras el-Ahmer adeta bir kafese dönüştürüldü." ifadesini kullanmıştı.

Halkın temel geçim kaynağının hayvancılık olduğunu kaydeden Beşarat, daha önce otlak olarak kullanılan yaklaşık 360 bin dönümlük arazinin yüzde 90'ına el konulduğunu veya erişiminin yasaklandığını, bu durumun üreticileri büyük bir mağduriyete sürüklediğini söylemişti.

Saldırılarda büyük artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında tırmanış yaşanıyor.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, bu dönemde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 63 binden fazla ihlal ve saldırı gerçekleştirildi.

Bu saldırılar arasında öldürme, gözaltı, ev ve tesis yıkımları, cami ve araçların yakılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi ve zorunlu göç ettirme faaliyetleri yer alıyor.

İsrail, 1967 yılından bu yana Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA