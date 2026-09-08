İsrailliler, Batı Şeria'nın Burka köyündeki Filistinlileri, mülklerini ve su kaynaklarını hedef alıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Burka köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarda 6 aracı ateşe vermeye çalıştı.

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Mahmud Şebib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup saldırgan İsraillinin dün akşam Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyünün batı kesimindeki bir evde Filistinlilere sopalarla saldırdığını söyledi.

Şebib, İsraillilerin Filistinlilere ait araçların camlarını kırdığını ve 6 aracın üzerine yanıcı madde dökerek yakmaya çalıştıklarını belirtti.

İsraillilerin yakmaya çalıştığı 5 aracı kurtarabildiklerini anlatan Şebib, bir aracın ise zarar gördüğünü dile getirdi.

Şebib, İsraillilerin baskınıyla İsrail ordusunun da olay yerine ulaştığını ve bazı Filistinlileri darbettiğini aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin her gün saldırı düzenlediklerini belirten Şebib, dün gece El-Mesudiye bölgesinde de başka bir saldırının yaşandığını aktardı.

Yollar kapatıldı

Şebib, İsrail ordusunun Burka köyünü 3 yönden kapattığını bu nedenle tek yolu kullanmak zorunda kalan bölge sakinlerinin evlerine ve arazilerine ulaşmasının zorlaştığını kaydetti.

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı, yaklaşık 10 gün önce köyün ana girişi yeniden açılmadan önce Burka'nın batı kesiminde yaşayanların köye ulaşabilmek için 17 kilometre yol katetmek zorunda kaldığını anlattı.

Şebib, İsrail kısıtlamalarının sistematik olduğuna vurgu yaparak, amacın Burka'nın batı bölgesinde yaşayanları yerinden ederek köyün iç kesimlerine taşınmaya zorlamak olduğuna dikkati çekti.

El-Mesudiye'ye kadar uzanan Burka'nın batı bölgesinin sürekli saldırılara maruz kaldığını söyleyen Şebib, İsraillilerin bölgeye sık sık gelmesi nedeniyle İsrail ordusunun sürekli kısıtlama uyguladığına işaret etti.

Su kaynaklarına el konulması

Şebib, Filistin halkını hedef alan ve hayatı yaşanmaz hale getiren saldırılar ve kısıtlamaların Burka sakinlerinin su kaynaklarını da etkilediğini söyledi.

Burka halkının yıllardır Delbi pınarını kullandığını hatırlatan Şebib, İsraillilerin pınarı ele geçirerek su borularını söktüğünü ve bölgede yüzme havuzu yaptığını kaydetti.

Şebib, pınar ve çevresindeki arazilerin Filistinlilere ait olmasına rağmen İsrail'in ulusal park yapma bahanesiyle pınara el koyduğunu ifade etti.

İlgili makamlara başvurarak pınarın suyunu yeniden kullanma talebinde bulunduklarını belirten Şebib, herhangi bir çözüme ulaşamadıklarına dikkati çekti.

Şebib, Burka'daki 6 bin Filistinlinin su sıkıntısı çektiğine vurgu yaparak, bazı mahallelere 15-20 günde bir su verildiğini belirtti.

İsrail makamlarının su krizini Beyt İlo'ya bağlı bir kuyuda yürütülen bakım çalışmalarına bağladığını aktaran Şebib, Burka halkının ise yaklaşık 2 aydır su kesintileriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şebib, Burka sakinlerinin topraklarına bağlı olduğunu vurgulayarak Filistinlilerin birlik ve dayanışma içinde olmasının İsraillilerin saldırıları ve İsrail'in uygulamalarına karşı koruyucu bir unsur olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA