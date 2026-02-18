Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarını çaldı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Yebrud köyünde, silahlı sivillerin Filistinlilere ait koyunları çaldığı bildirildi. Ayrıca, İsrail ordusu el-Halil kentinde 14 kişiyi gözaltına aldı ve askeri kontrol noktaları kurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait koyunları çaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden siviller, gece ellerinde silahlarla çevreye ateş açarak Yebrud köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin himayesinde bölgeye geldiği belirtilen fanatik grubun Filistinlilerin ağıllarına girerek koyunlarını çaldığı ve çevredeki bazı yapılara zarar verdiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun, el-Halil kentine düzenlediği baskında, 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Kentin girişlerine blok betonlar yerleştirerek askeri kontrol noktaları oluşturan İsrail ordusu, trafik akışını da durdurdu.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırıların ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki baskınlarını artırmış ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı.

