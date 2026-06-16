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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir köye giden su hattını tahrip etti

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İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup İsrailli, Ramallah'a bağlı Ummu Safa köyüne su sağlayan tek boru hattını buldozerle kazarak tahrip etti ve köyü susuz bıraktı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köye su götüren tek boru hattını tahrip etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ummu Safa ile Deyr es-Sudan köyleri arasındaki El-Haraş bölgesindeki arazileri buldozerlerle kazdı.

Yasa dışı yerleşimlere yol götürmek için yaptıkları kazı sırasında Ummu Safa köyüne su sağlayan tek boru hattını tahrip eden İsrailliler, köyü susuz bıraktı.

Ummu Safa köyünün dört bir yandan yasa dışı yerleşimlerle çevrildiği ve Filistinlilerin, İsraillilerin saldırıları yüzünden arazilerine ulaşamadığı belirtiliyor.

Batı Şeria'daki kent, köy ve kasabalar sık sık Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Söz konusu saldırılar arasında ateş açarak yaralama, öldürme, darbetme, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar verme ve çiftçilerin arazilerine erişimini engelleme gibi eylemler yer alıyor.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
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