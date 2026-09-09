Haberler

İsrailli yetkili, İngiltere'ye tepki olarak Kudüs'teki Kral George Caddesi'nin adının değiştirilmesini önerdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Yahudilerin Filistin'de bir yurt kurmasını destekleyen ünlü Balfour Deklarasyonu'nun (1917) yayınlandığı tarihte tahtta bulunan İngiliz Kralı V. George'un adının verildiği Batı Kudüs'teki caddenin isminin değiştirilmesi teklifi sembolik önem taşıyor

İsrailli aşırı sağcı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh King, İngiltere ve bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararının ardından, Kudüs'teki Kral George Caddesi'nin adının değiştirilmesini önerdi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, King, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlere yönelik getirdiği kısıtlamaların ardından "Kudüs'ün merkezindeki bir caddenin İngiliz kralının adını taşımasına artık gerek kalmadığını" savundu.

King, İsrail'in Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion'a yaptığı başvuruyla Kudüs'teki Kral George Caddesi'nin adının Tevrat'tan bir isim olan "Tabur Ha'Aretz (Yeryüzünün Göbeği)" şeklinde değiştirilmesini teklif etti.

Caddenin isminin değişmesi için Kudüs'teki İsrail belediyesi prosedürlerinden geçerek onaylanması gerekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki ürünlere yönelik kısıtlama kararı alan ülkeler arasında yer alan Kanada, aşırı sağcı King'in ülkeye giriş vizesini işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinin gasbedilmesindeki rolü ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) karşıtı kampanyaları nedeniyle iptal etmişti.

Kral V. George'un, Yahudilerin Filistin'de bir yurt kurmasını destekleyen ünlü Balfour Deklarasyonu'nun (1917) yayınlandığı tarihte tahtta bulunan İngiltere kralı olması ve Batı Kudüs'ün merkezindeki caddeye İsrail'in kuruluşundan önce verilen bu ismin değiştirilmesi teklifi sembolik önem taşıyor.

Kaynak: AA
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi

Evde elektrikli araç şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Motosikletli, hafriyat kamyonuyla çarpıştı! Ölümden kıl payı kurtuldu

Dehşetin görüntüsü! Hafriyat kamyonu, motosikletliyi altına aldı
Çin'de yeni virüs alarmı! Kenelerden bulaşıyor

Uykuları kaçıracak yeni kabus yükleniyor! Küresel istila an meselesi
ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi

Bu maçı izleyenler uyuya kaldı! Kaç saat sürdüğünü tahmin edemezsiniz
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia