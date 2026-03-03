Haberler

Batı Şeria'da İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısında İki Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti. Diğer yaralılar arasında farklı yaş gruplarından kişiler bulunuyor.

RAMALLAH, 3 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Karyut köyünde hayatını kaybedenlerin 52 yaşındaki Muhammed ve 48 yaşındaki Faheem Taha Muammar olduğunu belirtti.

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları, pazartesi günü yerleşimcilerin köyün güneyinde evlere ateş açarak bölge sakinlerini ve binaları hedef aldığını bildirdi.

Filistin Kızılayı da yaptığı açıklamada, gerçek mermiyle yaralanan beş kişiye müdahale edildiğini ancak ikisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Diğer yaralılar arasında omzundan vurulan 30 yaşındaki bir kişi, dizinden yaralanan 32 yaşındaki bir kişi ve yine omzundan vurulan 15 yaşındaki bir çocuk bulunuyor.

İsrailli yetkililer saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua
