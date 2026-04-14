Batı Şeria'da İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısında Hayatını Kaybeden Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Batı Şeria'da yer alan Deyir Carir köyünde, İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 23 yaşındaki Ali Hamadneh yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayın 13 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 23 yaşındaki Ali Hamadneh'in cumartesi günü İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua