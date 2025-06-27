İsrailli Yerleşimcilerden Filistinlilere Saldırı: 3 Ölü
Kefr Malik kasabasında İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 Filistinli yaralandı. Olay, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında gerçekleşti.
KAFR MALİK, 27 Haziran (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin doğusunda yer alan Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırdı.
Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın çarşamba günkü haberine göre saldırıda 3 Filistinli gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybetti, 7 Filistinli ise yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel