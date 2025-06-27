İsrailli Yerleşimcilerden Filistinlilere Saldırı: 3 Ölü

İsrailli Yerleşimcilerden Filistinlilere Saldırı: 3 Ölü
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Kefr Malik kasabasında İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 Filistinli yaralandı. Olay, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında gerçekleşti.

KAFR MALİK, 27 Haziran (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin doğusunda yer alan Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın çarşamba günkü haberine göre saldırıda 3 Filistinli gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybetti, 7 Filistinli ise yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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