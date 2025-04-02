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İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Saldırdı: 3 Yaralı

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Batı Şeria'da Duma köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. Saldırıda en az 3 Filistinli yaralanırken, İsrail ordusu bölgeye güvenlik güçleri gönderdi.

- İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi: En az 3 yaralı

BATI ŞERİA - İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Duma köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. En az 3 Filistinlinin yaralandığı şiddet olaylarının ardından, İsrail ordusu bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini duyurdu.

İsrailli yerleşimciler bir kez daha işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Duma köyüne saldıran yaklaşık 50 İsrailli yerleşimci, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. Olaylarda en az 3 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırı doğrulanırken, bazı Filistinlilerin yaralandığına dair raporlar alındığı belirtildi. Bunun üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiği kaydedilerek, "IDF bu tür olayları kınıyor. Bölgede güvenliği ve düzeni sağlamak için kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz" denildi.

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Saldırdı: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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