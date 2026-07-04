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İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da tarlaları ateşe verdi

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NABLUS, 4 Temmuz (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda yer alan Salim köyü yakınlarındaki buğday tarlalarını ve zeytinlikleri ateşe verdi, 3 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

NABLUS, 4 Temmuz (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda yer alan Salim köyü yakınlarındaki buğday tarlalarını ve zeytinlikleri ateşe verdi, 3 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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