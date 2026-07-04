İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da tarlaları ateşe verdi
NABLUS, 4 Temmuz (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda yer alan Salim köyü yakınlarındaki buğday tarlalarını ve zeytinlikleri ateşe verdi, 3 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
NABLUS, 4 Temmuz (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda yer alan Salim köyü yakınlarındaki buğday tarlalarını ve zeytinlikleri ateşe verdi, 3 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua