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İsrailli aşırı sağcı milletvekili, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait okulun tabelasını parçaladı

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İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Doğu Kudüs'teki Darül Eytam Lisesi'ne baskın düzenleyerek okul tabelasını tahrip etti ve Filistin bayrağını parçaladı. Sukkot, okulu kapatma tehdidinde bulundu.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere ait bir okula baskın düzenleyerek okul tabelasını tahrip etti.

İsrail Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi Sukkot, Eski Şehir'deki Darül Eytam (Yetimler Yurdu) Lisesi'ne baskın düzenleyerek, üzerinde Filistin bayrağı bulunan okul tabelasını parçaladığı görüntüleri dün sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölgede yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim veren tarihi okulun tabelasını yerinden sökerek parçalayan Sukkot, "Bu okulu ve Kudüs'teki tüm Filistin yönetimi okullarını kapatacağız. Bu, var olmayan bir devletin bayrağı. Burada yalnızca İsrail var." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisindeki aşırı sağcı isimlerden Sukkot, Ummul Fehm ve Rahat gibi Filistin kentlerine giderek okullara provokatif baskınlar düzenlemesiyle sık sık gündeme geliyor.

Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs'te işgalci güç olan İsrail'in Filistinlilere ait eğitim, sağlık ve kültürel kurumlarına müdahale yetkisi bulunmuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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