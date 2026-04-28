İsrailli üst düzey polis yetkilisinin Filistin asıllı milletvekillerine sosyal medyadan hakaret ettiği ortaya çıktı

İsrailli üst düzey polis yetkilisinin, Filistin asıllı İsrail milletvekillerine sosyal medya hesabından "terörist" ve "köpekler" ifadeleriyle hakaret ettiği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polis teşkilatının soruşturma biriminin başındaki Doron Ahrak'ın sosyal medya hesabından Filistin asıllı İsrail milletvekillerini hakaret içerikli paylaşımlarla hedef aldığı görüldü.

Gazete, daha önce İsrail'de Kefr Kasım ve Taybe gibi Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde görev yapan Ahrak'ın paylaşımlarına ilişkin İsrail polisiyle iletişime geçtiğini belirtti.

Ahrak, gazetenin İsrail polisi ile temasa geçmesinin ardından paylaşımlarının çoğunu sildi.

İsrail polisi ise yaptığı açıklamada, Ahrak'ın sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarının İsrail polis teşkilatının görüşlerini yansıtmadığını savundu.

Açıklamada, "Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, emir ve yönetmeliklere uygun olarak disiplin düzeyinde incelemeye alınacaktır." ifadelerine de yer verildi.

Filistin asıllı vekillere hakaret

Ahrak'ın Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tıybi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara hakaret içerikli yanıtlar verdiği görüldü.

Tıybi'nin Eylül 2024'te İsrail askerlerinin Ramallah'taki El-Cezire ofisine baskın düzenlemesi ve İsrail askerlerince öldürülen Filistinli bir kadının posterinin yırtılmasına tepki gösterdiği paylaşıma, Ahrak'ın "Terörist konuşuyor." ifadeleriyle hakaret ettiği ortaya çıktı.

Ahrak'ın ayrıca 6 ay önce İseviye Mahallesi'nde Filistinli birinin gözaltına alınmasına ilişkin görüntüleri "kötülüğün sıradanlığı" yorumuyla paylaşan Tıybi hakkında, "Devletten maaş alan terörist" ifadelerini kullandığı görüldü.

Tıybi'yi birden fazla kez hedef gösteren Ahrak, Filistin asıllı milletvekili hakkında "Knesset'te (İsrail Meclisi) tasma takılıp gezdirilmesi gerekiyor. Köpek.", "Cehenneme git, terörist!" şeklinde hakaret dolu paylaşımlarda da bulundu.

Ahrak, Filistin asıllı bir diğer İsrail milletvekili Eymen Avde'nin sosyal medya gönderilerinin altına da hakaret dolu yorumlar yazdı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş Partisi Genel Sekreteri Amjad Şbita'nın sosyal medyada kuzeninin polis tarafından öldürülmesi sonrası adil soruşturma talep eden paylaşımı da Ahrak'ın hakaretlerinin hedefi oldu.

Şbita'nın, "Polis memurları, kuzenimi terörist saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürdü. Orada ne olduğunu bilmiyorum ama polisin silah kullanmaya çok meyilli olduğu açık. Neredeyse kesin olarak alamayacağımız bir şey istiyoruz: adil bir soruşturma." şeklindeki paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.

Ahrak da, "Cehenneme git, sen bir teröristsin ve kuzenin de bir terörist." şeklinde hakaret içerikli bir paylaşımla Şbita'ya cevap verdi.

Öte yandan Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan'ın Facebook gönderisine de yorum yapan Ahrak'ın, "Git buradan, aptal, git Kafr Kasım'ı gez, fotoğraf çek ve Batı Şeria'daki kuzenlerini öldürmemiş gibi davran. İkiyüzlü." ifadeleriyle Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevi yapmış İsrailli siyasetçiyi de hedef aldığı görüldü.

Aşırı sağcı İsrailli vekile övgü

Filistin asıllı İsrail milletvekillerine hakaretler yağdıran Ahrak'ın aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Likud milletvekili Tali Gotliv hakkında sosyal medyadan "adalet savaşçısı" övgüsünde bulunması ise dikkati çekti.