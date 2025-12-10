Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, Batı Şeria'da yabancı bir aktivisti araçla ezdi

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yabancı bir dayanışma aktivistini arabayla ezdiği belirtildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli sürücü, Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan El-Mugayyir kasabasının güneyindeki El-Halayil bölgesinde yabancı bir dayanışma aktivistinin üzerine aracını sürdü.

Radyonun yayınladığı bir videoda, yabancı aktivistin araç tarafından ezildiği an görülürken, aktivistin sağlık durumu veya uyruğu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Batı Şeria'nın güneyinde işgal edilen Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş Kiryat Arba yerleşim yerinden gelen onlarca yerleşimci İsraillinin El Halil'in doğusundaki Kayzun bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun baskından önce İsraillilerin girişinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeyi ve çevredeki ana yolları kapatarak Filistinli vatandaşların hareketini engellediği aktarıldı.

Filistin mahallesine baskın düzenleyen İsrailli yerleşimcilerin, İsrail bayrakları taşıdığı ve bölge halkı aleyhinde düşmanca ırkçı sloganlar attığı kaydedildi.