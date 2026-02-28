Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi darp etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu 5 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin Kuzey Ağvar'daki Ras el-Ahmer bölgesinde İsraillilerin darbetmesi sonucu yaralanan 5 kişiye müdahale ettiği, yaralılardan 3'ünün hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Atuf ve Ras al-Ahmar Köy Meclisi Başkanı Abdullah Bişarat da Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin çobanlara saldırdığını, onları bölgeden ayrılmaya zorladığını ve biber gazı sıkarak üçünü yaraladığını söyledi.

Bişarat, Tubas'ın doğu bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan Filistinlilerin, İsraillilerin artan saldırıları nedeniyle evlerini terk etmeye zorlandığını, bunun da günlük yaşamlarını zorlaştırdığını ve topraklarında çalışmalarını engellediğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1117 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.