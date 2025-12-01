Haberler

İsrailli Saldırganların Batı Şeria'da Tarım Alanlarına Türlü Zararlar Verdiği İddia Edildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 850'den fazla üzüm ve zeytin ağacını tahrip ettiği bildirildi. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'ne göre, çiftçilere ait tarım kulübeleri de yıkıldı ve tarım alanlarına ciddi zararlar verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 850 üzüm ve zeytin ağacını tahrip ettiği bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Hillat el-Hums bölgesinde Filistinlilere ait tarım alanlarına zarar verdiği belirtildi.

Saldırgan İsraillilerin yaklaşık 500 üzüm ağacını ile 350 zeytin ağacını yok ettiği, çiftçilere ait tarım kulübelerini yıktığı ve yaklaşık 10 dönümlük tarım alanının çitlerini tahrip ettiği aktarıldı.

Hillat el-Hums bölgesinde uzun zamandır günlük ihlallerin yapıldığı, inek ve koyunların ekili arazilere sokulduğu ve tarım alanlarına girilerek zarar verildiği, bu sebepten Masafir Yatta'da en fazla zarar gören bölgelerden birisi haline geldiği kaydedildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ekim ayında Filistinlilere yönelik yaklaşık 766 saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
