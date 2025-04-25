Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler

İsrailli Milletvekili Gazze'yi Aç Bırakma ve Sürgün Etme Yöntemlerini Savundu

İsrailli Milletvekili Gazze'yi Aç Bırakma ve Sürgün Etme Yöntemlerini Savundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Likud Partisi Milletvekili Moshe Saada, Gazze'ye yönelik uygulanan ablukanın devamı gerektiğini belirterek, Filistinlileri sürgün etme ve aç bırakma ifadelerinde bulundu. Uluslararası eleştirilere aldırış etmediğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Milletvekili Moshe Saada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "sürgün etmek ve aç bırakmanın görevleri olduğunu" söyleyerek bölgeye yönelik ablukanın devam etmesini istedi.

Aşırı sağcı Saada, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda Tel Aviv yönetiminin 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saada, 10 ülkenin Gazze'de yaşayan Filistinlileri kabul etmeyi istediğini iddia ederek, "Görevimiz Gazzelileri sürgün etmek." ifadesini kullandı.

Sunucunun sözlerini anımsatması üzerine Saada, "Evet, Gazze sakinlerini aç bırakacağım, evet kesinlikle. Bu bizim görevimiz. Gazze sakinlerini aç bırakmak istiyorum, tam bir kuşatma uygulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Gazzelileri aç bırakma ve sürgün etme sözleri nedeniyle uluslararası eleştirilere maruz kalmaktan endişe duyup duymadığı sorulan Saada, "Hadi canım sende bu sıkıcı. Artık Yahudilerle ilgilenmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

İsrail 54 gündür Gazze'ye yardım girişini engelliyor

İsrail yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta bölgeye insani yardım girişlerini durdurmuştu.

O tarihten bu yana 54 gündür Gazze'ye bir koli insani yardımın dahi girişine izin verilmedi. Yardım girişlerine izin verilmemesi nedeniyle İsrail saldırıları altındaki Gazze'de gıda, ilaç, suyun yanı sıra yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de gıda stoklarının tamamen tükendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.