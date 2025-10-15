İsrailli Milletvekili Cassif'in Meclis Katılımı Askıya Alındı

İsrailli hak örgütü Adalah, İsrailli milletvekili Ofer Cassif adına Gazze'deki soykırıma ilişkin tutumu nedeniyle meclis oturumlarına katılımını iki ay süreyle askıya alma kararına itiraz için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Adalah'tan yapılan açıklamada, İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Cassif'in Gazze'deki soykırıma ilişkin tutumu nedeniyle İsrail parlamentosuna bağlı etik komisyonu tarafından 9 Temmuz'da alınan kararın 19 Ekim itibariyle yürürlüğe gireceği; karara göre iki ay oylamalar hariç Meclis Genel Kurulu ile komisyon oturumlarına katılımının askıya alınacağı ifade edildi.

Cassif hakkında parlamentodan tamamen ihraç edilmesine ilişkin yapılan oylamanın genel kurulda yalnızca beş oy farkla kabul edilmediği bilgisi verildi.

Açıklamada, Adalah'ın, Cassif hakkındaki bu karara itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu kaydedildi.

Mahkemede itiraz dilekçesinin görüşüleceği tarih henüz belirlenmedi.

Parlamento etik komisyonunun 2022'den bu yana Cassif'in meclis üyeliğini 5 kez askıya aldığını ve toplamda 10 ay boyunca meclis oturumlarına katılımını yasakladığı aktarıldı. Bu cezalardan üçünün, Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'deki saldırılarından sonra verildiğine işaret edildi.

Etik komisyonunun kararının milletvekili Cassif'in yaptığı bazı açıklamalara dayandırıldığı aktarıldı. Bunlar arasında, 6 Aralık 2024'teki sosyal medya hesabındaki paylaşımdan Cassif'in "Acı ve dehşet verici gerçeği her açıdan yüksek sesle dile getirmeliyiz. İsrail, Gazze'de soykırım suçu işliyor ve katiller kanlı ihtiraslarını gerçekleştirmeye devam ediyor," ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Cassif'in 26 Mayıs 2025'te parlamentoda yaptığı konuşmada ise İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları savaş suçu olarak nitelendirdiği, askerlere yasa dışı emirleri yerine getirmeme çağrısı yaptığı anımsatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ekim'de İsrail parlamentosundaki konuşması sırasında "Filistin'i tanıyın" pankartları açan milletvekilleri Eymen Avde ve Ofer Cassif, zorla dışarı çıkarılmıştı.