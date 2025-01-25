İsrailli kadın askerler, Hamas'a teşekkür etti
Gazze'de serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker, Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'na Arapça teşekkür ederek, sağlık durumları ve iyi muameleleri için minnettar olduklarını ifade ettiler. Görüntülerinde, esirlerin mutlu halleri dikkat çekti.
Kassam Tugayları, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilme sürecine ilişkin görüntü paylaştı.
İsrailli kadın askerlerin temiz giyimleri, yüzlerinin gülmesi, son derece sağlıklı görünümleri ve Arapça konuşmaları dikkati çekti.
KASSAM TUGAYLARI'NA TEŞEKKÜR ETTİLER
Telegram üzerinden paylaşılan görüntüde, teslim edilmeden önce araç içinde konuşan İsrailli kadın esirler, İsrail'in şiddetli bombardımanına rağmen hayatlarını koruma çabaları için Kassam Tugaylarına Arapça konuşarak teşekkür etti.Videoda Kassam Tugayları'nın serbest bırakmadan önce İsrailli kadın askerlere, hediye paketleri, Filistin anahtarlıkları ve serbest bırakma belgesi teslim ettiği görüldü.
Yüzlerinin güldüğü görülen İsrailli esir askerlerden biri, Arapça selam vererek, "Kassam Tugayları'na iyi muameleleri için teşekkür ederim." dedi. Bir diğer esir ise "Yemek, içecek ve kıyafetler için teşekkür ederim." ifadesini kullandı. Üçüncü kadın asker, bombardıman sırasında kendilerini koruyan "direnişçilere" teşekkürlerini sunarken dördüncü kadın asker ise bu günün herkes için "mutlu bir gün" olması temennisini dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
19 Ocak itibariyle yürürlüğe giren esir takası anlaşmasının 1'nci turunda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştıEsir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.
Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.