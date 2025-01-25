İsrailli kadın askerler, Hamas'a teşekkür etti

Kassam Tugayları, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilme sürecine ilişkin görüntü paylaştı.

İsrailli kadın askerlerin temiz giyimleri, yüzlerinin gülmesi, son derece sağlıklı görünümleri ve Arapça konuşmaları dikkati çekti.

KASSAM TUGAYLARI'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Telegram üzerinden paylaşılan görüntüde, teslim edilmeden önce araç içinde konuşan İsrailli kadın esirler, İsrail'in şiddetli bombardımanına rağmen hayatlarını koruma çabaları için Kassam Tugaylarına Arapça konuşarak teşekkür etti.

Yüzlerinin güldüğü görülen İsrailli esir askerlerden biri, Arapça selam vererek, "Kassam Tugayları'na iyi muameleleri için teşekkür ederim." dedi. Bir diğer esir ise "Yemek, içecek ve kıyafetler için teşekkür ederim." ifadesini kullandı. Üçüncü kadın asker, bombardıman sırasında kendilerini koruyan "direnişçilere" teşekkürlerini sunarken dördüncü kadın asker ise bu günün herkes için "mutlu bir gün" olması temennisini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak itibariyle yürürlüğe giren esir takası anlaşmasının 1'nci turunda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.