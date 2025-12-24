Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden 109 İsrailli, polis koruması altında işgal altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 109 İsraillinin sabah ve öğleden sonra iki grup halinde Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

İsraillilerin, gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı'ndan baskın düzenlediği, cami avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarıldı.

İSRAİL POLİSİ GÖZ YUMUYOR

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.