Haberler

İsrailli Fanatiklerin Mescid-i Aksa'ya Baskını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sukot Bayramı kutlamaları çerçevesinde fanatik İsrailli Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek kışkırtıcı ritüeller gerçekleştirdi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, son aylarda Aksa'ya sık sık baskınlar yapıldığını açıkladı.

İsrailli fanatik Yahudiler, "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) kutlamaları çerçevesinde işgal altındaki doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli bir grup Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giriş yaptı.

İsrail polisinin himayesinde giriş yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı tur attı.

Dini "Sukot Bayramı"nın ikinci gününe denk gelen baskında fanatik Yahudiler Aksa'nın avlusunda Talmudik çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi.

Öte yandan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fanatik Yahudiler tarafından geçen ay Mescid-i Aksa'ya 26 kez baskın düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

Bir ili karıştıran görüntü! Tonlarcası yakalandı, bize yedireceklerdi
Kredi kartı borcu yapılandırması için son 2 gün

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son 2 gün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.