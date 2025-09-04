İsrailli Esir Ailelerinden Müzakere Çağrısı

İsrailli esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD yönetimi ve arabuluculara kapsamlı bir anlaşma için yeniden müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

İsrailli esir ailelerinin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, tarafların ve arabulucu ülkelerin heyetlerini hazırlayıp bir anlaşmaya varılana kadar müzakere masasından kalkmaması istendi.

Aileler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisinin 48 esirin tümünü serbest bırakacak ve saldırıları sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak uygulanmasını talep etti.

Açıklamada, tüm İsrail vatandaşları, Netanyahu hükümetine baskı yapmaları için sokağa davet edildi.

Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağı, Gazze'nin idaresinin teknokrat bir heyete bırakılacağı "kapsamlı ateşkese" hazır olduğunu açıklarken İsrail, saldırılarını sonlandırmak için kendi şartlarını dayatmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın "teklifi kabul ettiği yönündeki açıklaması" reddedilirken Gazze'ye saldırıların İsrail Güvenlik Kabinesi'nin belirlediği şartlarla sonlanabileceği belirtilmişti.

İsrail şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak açıklamıştı.