Haberler

İsrailli Esir Ailelerinden Müzakere Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli esir yakınları, Netanyahu ve ABD yönetimine kapsamlı bir anlaşma için müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Aileler, tüm esirlerin serbest bırakılacağı bir anlaşmanın sağlanması için sokağa davet etti.

İsrailli esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD yönetimi ve arabuluculara kapsamlı bir anlaşma için yeniden müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

İsrailli esir ailelerinin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, tarafların ve arabulucu ülkelerin heyetlerini hazırlayıp bir anlaşmaya varılana kadar müzakere masasından kalkmaması istendi.

Aileler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisinin 48 esirin tümünü serbest bırakacak ve saldırıları sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak uygulanmasını talep etti.

Açıklamada, tüm İsrail vatandaşları, Netanyahu hükümetine baskı yapmaları için sokağa davet edildi.

Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağı, Gazze'nin idaresinin teknokrat bir heyete bırakılacağı "kapsamlı ateşkese" hazır olduğunu açıklarken İsrail, saldırılarını sonlandırmak için kendi şartlarını dayatmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın "teklifi kabul ettiği yönündeki açıklaması" reddedilirken Gazze'ye saldırıların İsrail Güvenlik Kabinesi'nin belirlediği şartlarla sonlanabileceği belirtilmişti.

İsrail şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Araçlar bile tanınamaz hale geldi! 3 kişi yanarak hayatını kaybetti

Araçlar bile tanınamaz hale geldi! Feci kazada bilanço çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.