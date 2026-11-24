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İsrail'de bakanlar ve milletvekilleri, askerlerin Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına ilişkin "Sivrisinek Prosedürü" konulu araştırma dosyasının televizyonda yayımlanmasının engellenmesi çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonuna bağlı "Kan 11" kanalı, 19 Kasım'da, "Zman Emet" (Gerçek Zaman) programı kapsamında yayımlanacak canlı kalkan uygulamasıyla ilgili araştırma dosyasının tanıtım fragmanını yayımlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Sivrisinek Prosedürü" konulu dosyanın yayınının durdurulması amacıyla Askeri Sansür Kurulu Başkanına başvurduğunu duyurdu.

Soruşturmaya ilişkin paylaşılan bilgilerin, İsrail ordusu birliklerinin kullandığı operasyonel çalışma yöntemlerini ifşa ederek birliklerin güvenliğini tehlikeye düşürebileceği endişesini doğurduğunu öne süren Katz, yayının askerlerin ve komutanların itibarını zedeleyebileceği ve uluslararası alanda hukuki risklere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Askeri Sansür Kurulu Başkanını yayın öncesinde müdahale etmeye çağıran Katz, başvurusunda "Bu durum askerlerimizin itibarını zedelemektedir. İftira niteliğindeki bu tehlikeli araştırmanın yayımlanmaması için acilen harekete geçilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu yayın kuruluşu, savaş suçu işlediklerine dair İsrail askerlerinin tanıklıklarını yayımlayan insan hakları örgütü Breaking the Silence gibi önceden kurgulanmış bir soruşturmayla İsrail askerlerinin itibarını zedelemeyi amaçlıyor." iddiasında bulundu.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivrisinek Prosedürü" konulu dosyanın "Zman Emet" programında yayımlanmasının durdurulması için İsrail Kamu Yayın Kuruluşu Genel Müdürüne başvurduğunu duyurdu.

Lieberman, "İsrail vatandaşlarının vergileriyle finanse edilen bir kamu yayın kuruluşunun, İsrail ordusu askerlerine karşı kanlı iftiralar yayan bir platforma dönüştüğünü" iddia etti.

Gazze ve Lübnan'da yedek tabur komutanlığı yapmış olan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Itamar Eitam da İsrail yayın kuruluşu Genel Müdürü Golan Yochpaz'a gönderdiği mektupta, soruşturma filminin yayımlanmasının "askerlerin hayatını ve devlet güvenliğini tehlikeye atacağını" öne sürerek durdurulmasını istemişti.

Kaynak: AA