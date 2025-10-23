Haberler

İsrailli Bakan Smotrich'ten Suudi Arabistan'a Tepki: 'Filistin Devleti için Hayır'

Güncelleme:
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan'ın normalleşme karşılığı Filistin devleti talep etmesine sert bir yanıt vererek, 'Hayır teşekkürler' dedi. Eski Başbakan Yair Lapid ise Smotrich'in görüşlerinin İsrail'i temsil etmediğini belirtti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin devleti istediklerini söylüyorsa. Arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değindi.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin devletinin kurulması talebine değinen Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin devleti istediklerini söylüyorsa. Arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğine yönelik açık mesajına karşın bölgede İsrail egemenliğinin uygulanacağını yani burayı ilhak edeceklerini savundu.

Buna karşın, Smotrich'in ifadelerinin basında yayılmasının ardından eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Arapça, "Suudi Arabistan ve Orta Doğu'daki dostlarımız.. Smotrich, İsrail devletini temsil etmiyor." paylaşımını yaptı.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail ziyareti sırasında, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarıya destek veren Smotrich ile tasarıya "şimdi olmaz" diyerek karşı çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu arasında gerginlik yaşandığı öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun "ABD Başkan Yardımcısı (J.D.) Vance burayı (İsrail'i) ziyaret ederken, ona parmak sallayamazsınız." diyerek uyarıda bulunduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
