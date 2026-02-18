Haberler

Aşırı sağcı İsrailli Bakan'dan gelecek hükümete, Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısı

Güncelleme:
İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesindeki seçimler öncesinde Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik etnik temizliği savunarak, göçü teşvik etme çağrısında bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinde yapılacak seçimler öncesinde, gelecek hükümete, işgal altındaki Batı Şeria'da "göçü teşvik etme" adı altında Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısı yaptı.

İsrail basınına göre, Smotrich, partisi Dini Siyonizm tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in ilhak girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir sonraki İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistinlilerin göçünü teşvik etmesi ve bölgenin İsrail'e ilhakını gerçekleştirmesi gerektiğini dile getiren Smotrich, "Uzun vadede başka bir çözüm yok." diyerek, "göçü teşvik" adı altında etnik temizliği savundu.

"Devrimi tamamlamalı ve Arap terörist devleti fikrini ortadan kaldırmalıyız."ifadelerini kullanan aşırı sağcı Bakan, İsrail ile Filistin Yönetimi arasında 1990'larda imzalanan Oslo Anlaşmalarını iptal etmek için çalışacağını sözlerine ekledi."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki en keskin bakanlardan biri olarak dikkati çeken Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini, Filistin topraklarının gasbedilerek yeni yerleşimler kurulmasını ve buraların ilhakını savunuyor.

